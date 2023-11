Real Madrid, Bellingham: “Tra cinque anni vorrei 5 Champions, un Europeo e un Mondiale”

Jude Bellingham è stato protagonista in una lunga intervista a L’Equipe. Il centrocampista del Real Madrid ha iniziato raccontato il suo primo giorno nello spogliatoio dei blancos: “Ero un po’ teso, è difficile non pensare: ‘Wow, questo è l’apice del calcio’. Le prime settimane mi sembrava strano mangiare accanto a Toni Kroos, poi ti rendi conto che sono ragazzi normali e sono molto umili. È stata una grande lezione per me”.

Poi ha proseguito: “Non importa quanto successo hai, non importa cosa hai vinto, sono una grande fonte d’ispirazione come giocatori e come uomini. La prima partita è stata un sogno divenuto realtà. Quando indossi una maglia così prestigiosa, ti sembra quasi di indossare un costume da supereroe“. Poi ha concluso: “Cosa mi auguro da qui a cinque anni? Spero di vincere cinque Champions League, un Europeo e magari un Mondiale. Sono sempre il più ottimista possibile”.