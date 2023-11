Marsiglia-Lione, niente sanzioni all’OM: il recupero avrà luogo al Velodrome col pubblico

La partita tra Marsiglia e Lione sarà recuperata il 6 dicembre alle 21:00 al Velodrome. Nessuna sanzione per l’OM. E quindi nessun settore chiuso e nessun campo neutro per il recupero della partita, rinviata lo scorso 19 ottobre dopo la sassaiola al pullman ospite e il conseguente ferimento di Fabio Grosso. L’incidente è avvenuto a 500 metri dallo stadio e di conseguenza la LFP ritiene che il Marsiglia non possa essere considerato responsabile. Respinto quindi il ricorso presentato dal Lione per la mancanza di provvedimenti nei confronti dell’OM.