Liverpool: liberato in Colombia il padre di Luis Diaz

Luis Manuel Díaz, padre del calciatore colombiano Luis Díaz, è stato rilasciato questo giovedì, grazie al lavoro umanitario. Lo hanno annunciato i principali media locali. Díaz era stato rapito 14 giorni fa dal gruppo guerrigliero Esercito di Liberazione Nazionale nel dipartimento di La Guajira. Si chiude quindi la brutta storia che ha coinvolto i genitori del calciatore del Liverpool. La madre del colombiano era stata rilasciata nei giorni scorsi. Nella partita con il Luton di domenica scorsa, finita 1-1, Luis Diaz aveva segnato e esultando ha fatto vedere una maglietta con scritto “Liberta para papà”. “La Federazione Colombiana ringrazia il Governo Nazionale, le Forze Militari e la Polizia Nazionale, così come tutte le istituzioni e i funzionari che hanno reso possibile la liberazione di Luis Manuel Diaz, padre del nostro giocatore Luis Diaz. Il calcio come disciplina sportiva simbolizza il talento, la dedizione, il lavoro di squadra e i valori intrinsechi dell’essere umano. In Colombia deve continuare ad essere un punto di riferimento per il divertimento, sana competizione, unione e allegria…Il calcio è passione e pace! Che a nessuno venga più in mente di andare contro a questa realtà”, il comunicato della Federazione Colombiana.