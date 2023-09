Marcelino lascia l’OM. La nota del Marsiglia: “Dispiaciuti di un addio per motivi non sportivi”

di Mattia Zucchiatti 32

A distanza di pochi mesi dalla firma, è già finita l’avventura sulla panchina del Marsiglia di Marcelino Garcia Toral. “Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato ieri sera riguardante la dirigenza, l’Olympique Marsiglia ritiene che gli eventi del 18 settembre non consentano a Marcelino e al suo staff tecnico di esercitare in buone condizioni la funzione per la quale sono stati assunti. A causa di questa deplorevole situazione, Marcelino e il suo staff non eserciteranno il loro impiego all’Olympique de Marsiglia. Considerato il contesto, l’intero club è estremamente dispiaciuto di dover affrontare la partenza di un allenatore e di uno staff tecnico, arrivati ​​a Marsiglia solo il 23 giugno e pienamente impegnati nella società, per motivi non sportivi”, si legge nella nota in riferimento alla durissima contestazione di alcuni tifosi contro la dirigenza.