Real Madrid-Union Berlino oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Real Madrid e Union Berlino, valida per il primo turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. La formazione di Ancelotti fa il suo esordio europeo nel nuovo Bernabeu dopo i lavori degli ultimi due anni circa. Si prospetta una grande atmosfera contro la compagine tedesca che fa il suo esordio assoluto nella competizione. La sfida è in programma oggi, mercoledì settembre alle 18:45 al Bernabeu di Madrid. Diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW, Sky Go e Infinity+.