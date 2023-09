Arzignano-Alessandria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Arzignano-Alessandria, match valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno avuto un inizio di stagione molto complicato e ora vanno a caccia della svolta, magari conquistando un successo davanti al pubblico amico. La formazione piemontese, dal suo canto, ha fanno un po’ di fatica e spera di alzare il proprio livello per allontanare i fantasmi della passata stagione. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 20 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 257.

