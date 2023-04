Maratona Rotterdam 2023, Arjen Robben chiude la gara sotto le tre ore: “Ce l’ho fatta”

L’ex calciatore del Bayern Monaco, Arjen Robben, è riuscito a raggiungere un altro suo obiettivo, ovvero chiudere la Maratona di Rotterdam 2023 sotto le tre ore. L’olandese ha infatti tagliato il traguardo con il crono di 2 ore 58.33 minuti, dicendosi molto soddisfatto al termine della corsa alle emittenti televisive Nos: “Sono davvero esausto, ma ce l’ho fatta. Per un velocista come me, una distanza del genere è molto lunga. Ma mi piacciono lo sport e le sfide. Non sono più un atleta di alto livello, ma posso dire: penso che sia di classe se riesci a correre una maratona in meno di tre ore”. A trionfare è stato il belga Bashir Abdi in 2:03:47 ore.