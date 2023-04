Moto3, risultati ed ordine d’arrivo GP Americhe 2023: prima vittoria per Ortolà

I risultati e l’ordine di arrivo del GP delle Americhe 2023, terza gara dell’anno del mondiale di Moto3. Prima vittoria in carriera per Ivan Ortolà, che trionfa sul circuito di Austin davanti a Masia e Artigas. Completano la top 5 Moreira e Holgado, mentre è costretto al ritiro dopo una gara passata nelle prime posizioni Sasaki. Ritirato per un incidente nel finale anche Stefano Nepa, che in caso contrario sarebbe andato a punti, perciò l’unico azzurro tra i primi 15 è Riccardo Rossi, 15°. Di seguito l’ordine di arrivo.

ORDINE DI ARRIVO

1 Ortolá

2 Masià

3 Artigas

4 Moreira

5 Holgado

6 Öncü

7 Salvador

8 Alonso

9 Yamanaka

10 Rueda

11 Toba

12 Aji

13 Veijer

14 Ogden

15 Rossi