Manchester United-Wolves, invasore di campo interrompe azione pericolosa degli ospiti (VIDEO)

di Giorgio Billone 49

Clamorosa invasione di campo in Manchester United-Wolves. Al terzo minuto di recupero, in modo incredibile, arriva un improvviso spettatore a fare irruzione sul terreno di gioco proprio mentre stava per calciare un giocatore ospite, col tiro poi ribattuto. L’azione del Wolverhampton viene comunque interrotta a causa dell’invasore e c’è rabbia da parte degli ospiti per questo episodio davvero surreale. In alto ecco il video.