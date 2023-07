Manchester United, visite mediche per Mount: arriva dal Chelsea per 65 milioni

E’ tutto fatto per il trasferimento di Mason Mount al Manchester United. Stando a quanto riportato dalla BBC, il centrocampista offensivo avrebbe già sostenuto le visite mediche e nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà ai Red Devils per le prossime stagioni. Il Chelsea, invece, incasserà una cifra di circa 65 milioni di euro da reinvestire probabilmente in nuovi innesti. Per i Blues, anche se manca l’ufficialità, si tratta dell’ennesima cessione messa a referto in questa sessione di calciomercato.