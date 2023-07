Rugby, Mondiali U20: Italia battuta dalla Georgia per 30 a 17

L’Italia all’inferno, la Georgia in paradiso. In questo modo si potrebbe riassumere la partita del Mondiale Under 20 che regala alla nazionale georgiana una vittoria pesante che gli potrebbe permettere la semifinale mondiale che dipenderà comunque dagli risultati di giornata.

I ragazzi del CT Brunello hanno condotto il match, in maniera abbastanza contratta, quasi timida permettendo ai georgiani a salire sempre più di rendimento e di allungare nel periodo cruciale del match. Dopo il capolavoro culminato con la vittoria contro il Sud Africa, non arriva quindi un’altra grande prestazione. Finisce infatti 30-17 per i georgiani che adesso sognano la semifinale.