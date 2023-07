Canottaggio, Italia in gara con due barche nell’ultima tappa a Lucerna

Lucerna sarà la terza ed ultima tappa del circuito di Coppa del Mondo di Canottaggio. In questo appuntamento la Nazionale Italiana non vuole steccare l’appuntamento, cercando di piazzarsi all’interno del podio. Gli azzurri, al momento, si trovano in raduno in altura a Livigno con il Gruppo Olimpico fino al 13 luglio.

La nostra Nazionale parteciperà alla competizione con soli due equipaggi: il due senza maschile di Davide Comini e Giovanni Codato (Fiamme Oro), ed il singolo maschile societario di Riccardo Peretti (Gavirate), seguiti in Svizzera da Carlo Gaddi, membro dello staff tecnico azzurro diretto da Francesco Cattaneo. Alla Coppa del Mondo di Lucerna prenderanno parte oltre 700 atleti in rappresentanza di 52 nazioni, e per le due barche azzurre in gara non mancheranno avversari di spicco.