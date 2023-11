Manchester United, un mese di stop per Eriksen: si ferma anche Hojlund

Pessime notizie per il Manchester United, che perde per infortunio sia Christian Eriksen che Rasmus Hojlund. Entrambi vittime di un infortunio nell’ultimo match di Premier League contro il Luton, staranno fuori per un bel po’. Per il centrocampista danese, che ha accusato un problema al ginocchio, lo stop sarà di un mese, ergo salterà quattro gare di campionato e due di Champions League. L’attaccante ex Atalanta ha invece rimediato uno stiramento muscolare e sarà indisponibile fino a fine mese, anche se proverà a rientrare per l’impegno di Champions League contro il Galatasaray. Nessuno dei due, ovviamente, potrà rispondere alla chiamata della Nazionale della Danimarca, impegnata contro Slovenia e Irlanda del Nord nel percorso di qualificazione a Euro 2024.