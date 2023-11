Bosnia, incidenti e tensioni a Mostar: sospeso due volte il derby tra FC Velez e HNK Zrinjski

Serata di grande tensione a Mostar, in Bosnia-Erzegovina, dove è andato in scena il derby tra FC Velez e HNK Zrinjski. La sfida è stata infatti interrotta due volte, rispettivamente per 15 e 10 minuti, in seguito agli “incidenti a sfondo etnico” tra le due tifoserie. Nonostante la guerra sia terminata ormai da 30 anni, la città di fatto è ancora divisa in due: da un lato la popolazione croata cattolica, dall’altro quella di bosgnacchi musulmani.

Emblematico uno striscione esposto dai tifosi dell’FC Velez, in cui erano presenti una svastica, il simbolo U degli ustascia e la stella di Davide ebraica, che sommati davano come risultato un pene. La vittoria è andata proprio all’FC Velez per 3-0, ma la sfida a distanza tra le due tifoserie è proseguita anche a fine partita. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, tuttavia, sono stati scongiurati ulteriori incidenti.