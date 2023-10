Barcellona, Laporta: “Nel 2021 debiti da procedura fallimentare. Abbiamo salvato il club”

“Quando siamo arrivati, i primi tre mesi del nostro mandato coincisero con la fine della stagione 2020-2021. C’erano debiti per 1,3 miliardi di euro e la maggior parte del debito era a breve termine. C’era un patrimonio netto negativo di 455 milioni di euro. “Con queste cifre un’azienda privata sarebbe entrata in una procedura fallimentare. Ma noi abbiamo preso decisioni coraggiose e abbiamo salvato il club dalla tragedia”. Lo ha detto il presidente del Barcellona, Joan Laporta nel corso dell’assemblea dei soci andata in scena nella giornata di ieri. Laporta ha fatto il punto sulla situazione generale del Club, con particolare enfasi sulla ripresa economica e istituzionale e sulle buone prospettive dell’area sportiva. Secondo il numero 1 del club blaugrana c’è “una squadra che può e vuole scrivere la storia, che vuole segnare una nuova era. E per questo dobbiamo continuare a sostenerla, come è stato fatto in questi ultimi anni, sia nei momenti belli che in quelli più difficili”.