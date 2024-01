Manchester United, ten Hag su Rashford: “Caso chiuso, pensiamo al campo”

Il tecnico del Manchester United Erik ten Hag ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Wolverhampton, liquidando così la questione Rashford: “Si è assunto le sue responsabilità, il resto è una questione interna. Caso chiuso“. Il giocatore, che lo scorso venerdì si è dato malato saltando l’allenamento ma dopo aver fatto le ore piccole in un nightclub di Belfast, tornerà dunque a disposizione. L’allenatore olandese ha poi continuato: “Adesso concentriamoci sulla partita. Nel calcio hai bisogno di disciplina in campo ma anche fuori. Ogni professionista sa cosa ci si aspetta da lui. Dobbiamo ora concentrarci sul vincere le partite, che è tutto quello che conta. Nelle ultime due gare di Premier ha fatto due gol e un assist, si sta creando un forte legame fra Rashford e Hojlund e vogliamo che continui a crescere“.