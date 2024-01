Superlega, A22: “Intimiamo a UEFA di cessare ogni comportamento anti concorrenziale”

Prosegue la telenovela Superlega, con la società A22 che è tornata all’attacco sui social, puntando il dito contro l’Uefa. “Il Presidente della UEFA ha parlato pubblicamente, dandone una descrizione errata, di una lettera, nella quale chiediamo a UEFA di adeguarsi alle normative europee e alle decisioni dei tribunali, cessando ogni attività che ostacoli le iniziative di A22 – si legge – Dal momento che stiamo conducendo un dialogo pubblico sul futuro del calcio europeo, pubblichiamo qui la lettera in questione, con la quale intimiamo a UEFA di desistere e cessare ogni comportamento anti concorrenziale che miri ad escludere A22 dal mercato europeo delle competizioni transfrontaliere“.

A22 ha poi infine minacciato azioni legali: “Ci riserviamo pienamente tutti i diritti di intraprendere azioni appropriate in tutte le giurisdizioni rilevanti contro l’Uefa e, se del caso, i dirigenti dell’Uefa, cercando sia le misure correttive pertinenti sia il risarcimento corrispondente per i danni materiali che tale comportamento anticoncorrenziale ha già causato e continua a causare ad A22, ai suoi progetti e ai suoi partner“.