Manchester United, ten Hag: “Felice per Sancho e per la sua prestazione di ieri”

La grande prestazione di Jadon Sancho nella semifinale d’andata di Champions League, vinta 1-0 dal suo Borussia Dortmund contro il Psg, non è passata inosservata. Anche il suo vecchio allenatore al Manchester United, Erik ten Hag, con cui aveva avuto delle ruggini nei mesi scorsi, ha parlato di lui: “Ieri ha mostrato perché il Manchester United lo ha acquistato e perché rappresenta un valore elevato per noi. È buono, sono felice per lui per la prestazione di ieri. Vedremo cosa accadrà in futuro”. I Red Devils detengono il cartellino dell’ala inglese, che a gennaio è tornato in prestito ai gialloneri. La dirigenza del Dortmund vorrebbe trattenere Sancho anche per la prossima stagione, ed effettivamente se ten Hag restasse sulla panchina dello United sembra difficile immaginare un reintegro del classe 2000.