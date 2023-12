Aguero, nessun incidente a Miami. Lo sfogo della fidanzata: “Avete fatto preoccupare una famiglia”

Tramite i suoi profili social, la fidanzata di Sergio Aguero, Sofia Calzetti, ha smentito la notizia del presunto incidente in moto d’acqua a Miami. Negli ultimi giorni era infatti circolata, anche su siti affidabili, la notizia che l’ex attaccante argentino si fosse fatto male in Florida. “E’ assolutamente falso. Non riesco a spiegarmi come sia possibile inventare certe bugie. Avete fatto preoccupare una madre, un figlio e tutta un’intera famiglia. Prima di scrivere certe cose informatevi!” ha tuonato sui social.