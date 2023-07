Lazio, Lotito al Messaggero: “Immobile in Arabia? Non è in vendita, come un figlio”

Dopo la partenza di Milinkovic-Savic in direzione Al Hilal, nelle ultime ore si stava facendo largo anche l’ipotesi di una cessione di Ciro Immobile. Dalle colonne del ‘Messaggero‘, però il presidente della Lazio Claudio Lotito ha voluto rassicurare i suoi tifosi. “Ciro non mi ha chiamato per dirmi nulla né dall’Arabia hanno chiamato la società per fare un’offerta – le parole del numero uno biancoceleste – quindi stiamo parlando del nulla. Dovrebbero tentarmi con almeno 50 milioni e non so nemmeno se accetterei per il nostro capitano, un figlio, uno di famiglia. Non è in vendita”.