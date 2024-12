Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Pergolettese-Renate, match valido per la diciottesima giornata del girone A di Serie C 2024/2025. Dopo il grande avvio di campionato gli ospiti hanno perso quota, e ora galleggiano sulla linea dei play-off, lontani però dalle posizioni di testa. I padroni di casa hanno l’occasione di allontanare la zona play-out, ma servirà una prestazione solida.

Pergolettese-Renate: come vedere il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 7 dicembre alle ore 17.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.