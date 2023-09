Luca Pancalli: “Spero in una rinnovata attenzione per lo sport paralimpico”

“Il Festival dello sport è punto di riferimento imprescindibile per tutti gli appassionati dello sport. Non c’è termine migliore per rappresentare ‘La grande bellezza’ del mondo paralimpico, con 260 medaglie conquistate quest’estate. Risultati straordinari. Da Trento prende il via un anno speciale per le Paralimpiadi di Parigi: spero che ci sia una rinnovata attenzione verso il mondo paralimpico”. Queste le dichiarazioni di Luca Pancalli, presidente del Comitato paralimpico italiano, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del Festival dello sport, in programma a Trento dal 12 al 15 ottobre, con il titolo ‘La grande bellezza’, organizzato da La Gazzetta dello sport e Trentino Marketing in collaborazione con Provincia di Trento, Comune, Università, Trentino Sviluppo e Apt.