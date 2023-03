Manchester United, in arrivo nuove offerte dallo sceicco del Qatar e da sir Jim Ratcliffe

Proseguono le trattative per l’acquisto del Manchester United. Stando a quanto riporta “Sky Sports Uk”, lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani presenterà mercoledì sera una nuova offerta per rilevare i Red Devils. Un’offerta che potrebbe finalmente convincere la famiglia Glazer, attuale proprietaria del club di Manchester. La valutazione è di circa 6 miliardi di sterline, ma anche il magnate inglese sir Jim Ratcliffe non molla la presa e lo scorso venerdì è rimasto in visita al centro sportivo di Carrington per sei ore.