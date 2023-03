Psv, bandito per 40 anni dallo stadio il tifoso che aggredì il portiere del Siviglia

Il Psv Eindhoven ha bandito per 40 anni il 20enne tifoso olandese che aggredì il portiere del Siviglia, Marko Dmitrovic, durante il ritorno dei play-off di Europa League. L’uomo, condannato a tre mesi di carcere dopo che su di lui pendeva un Daspo fino al 2026, non potrà inoltre mettere piede nell’area attorno il Philips Stadium per i prossimi due anni. La società olandese ha fatto inoltre sapere anche che chiederà un risarcimento.