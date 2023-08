Manchester United e Greenwood si separano: “Non ha commesso reati ma riprenderà la carriera lontano da Old Trafford”

Il futuro di Mason Greenwood sarà lontano dal Manchester United. La società ha fatto sapere di aver chiuso l’indagine interna avviata lo scorso mese di febbraio dopo che le accuse di tentato stupro, aggressione e comportamento coercitivo contro il giocatore erano state ritirate. “Sulla base delle prove a nostra disposizione, abbiamo concluso che Mason non ha commesso i reati per i quali era stato inizialmente accusato. Detto questo, come oggi Mason riconosce pubblicamente, ha commesso degli errori di cui si sta assumendo la responsabilità. Tutti i soggetti coinvolti, compreso Mason, riconoscono le difficoltà che incontrerebbe nel ricominciare la sua carriera al Manchester United. È stato quindi concordato che sarebbe più appropriato per lui farlo lontano dall’Old Trafford, e ora lavoreremo con Mason per raggiungere questo risultato”.

Lo stesso Greenwood, pur ribadendo la sua innocenza ha ammesso di “di aver commesso degli errori”, e sottolinea che “la decisione migliore per tutti noi è continuare la mia carriera calcistica lontano dall’Old Trafford, dove la mia presenza non sarà una distrazione per il club”.