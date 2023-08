Bologna-Milan, Musah non ci sarà per l’esordio in campionato: ecco il motivo della squalifica

Il Milan è pronto all’esordio in campionato, questa sera al Dall’Ara per la prima trasferta ufficiale in stagione. Escludendo qualche calciatore che non ci sarà perché ai margini del progetto e in procinto di lasciare il club, uno è l’assente, ovvero Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, acquistato dal Valencia, è infatti squalificato perché dovrà scontare una squalifica che si è procurato nell’ultima giornata della scorsa Liga. Per l’esordio del giovane mediano bisognerà attendere la sfida casalinga della prossima settimana tra Milan e Torino.