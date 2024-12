Tramite un comunicato ufficiale, il Manchester United ha reso noto che Dan Ashworth lascerà – in accordo con il club – il suo incarico di direttore sportivo. Prosegue dunque la rivoluzione in casa Red Devils e, all’indomani della sconfitta contro il Nottingham Forest, a farne le spese è Ashworth, arrivato da appena cinque mesi. “Vorremmo ringraziare Dan per il suo lavoro e il suo supporto durante un periodo di transizione per il club e gli auguriamo il meglio per il futuro” conclude la nota.