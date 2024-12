Sebastian Coe, ex mezzofondista britannico e candidato alla presidenza del Cio, continua a introdurre novità nel mondo dell’atletica. Nel Consiglio di ‘World Athletics’ svoltosi a Montecarlo in occasione del Gala, Coe ha proposto di istituire i campionati mondiali di corsa sul tapis roulant. Al momento è solo un’ipotesi ed è possibile che non venga presa in considerazione dal suo possibile successore alla guida della World Athletics.

Tuttavia non è da escludere a priori, anche perché Coe sembra esserne particolarmente convinto: “Credo che il nostro sport sia più forte di quanto non sia mai stato e dobbiamo trarne vantaggio. La nostra priorità è l’innovazione e, lavorando in collaborazione con gli atleti e le parti interessate, sappiamo come cambiare, implementando concetti popolari e testati“.

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore esecutivo della stessa federazione internazionale, Jon Ridgeon, che ha sottolineato i benefici degli eventuali Mondiali di tapis roulant: “Aiuterebbe a sviluppare la scena della corsa virtuale e a creare un prodotto per i milioni di persone che corrono sul tapis roulant nelle palestre di tutto il mondo. Sei un atleta sia se vai a correre per 30 minuti su un tapis roulant, sia se vinci una medaglia d’oro olimpica nei 100 metri“.