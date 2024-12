Episodio da moviola in Fiorentina-Cagliari sul gol dell’1-0 a opera di Cataldi. Il tiro del centrocampista viola è ben indirizzato all’angolino e porta in vantaggio i toscani, c’è però da valutare la posizione dubbia di Christian Kouamé, che dalle immagini mostrate pare nettamente in posizione geografica di fuorigioco. A quel punto, c’è da valutare il suo impatto a livello di visuale oscurata al portiere Sherri, e in effetti pare proprio essere sulla direttrice tra portiere e pallone scagliato dall’ex Lazio. Il Var, a ogni modo, resta silente e non interviene per segnalare nulla all’arbitro Piccinini, che dunque convalida. A meno di altri calciatori che tengono in gioco eventualmente Kouamé, se questi dovesse essere effettivamente in fuorigioco, ci sono molti dubbi sulla regolarità della rete.