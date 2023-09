Italia femminile: Soncin in pole per il ruolo da ct

Andrea Soncin è il favorito per il ruolo da ct della Nazionale femminile. Dopo l’addio di Milena Bertolini, avvenuto al termine della disavventura ai Mondiali, le azzurre sono pronte a intraprendere un nuovo percorso. In settimana dovrebbe essere ufficializzato il nome del nuovo tecnico che guiderà la squadra e attorno al 15 settembre si terrà la presentazione ufficiale a Firenze. Seguirà la tempestiva preparazione per la Nations League, dove l’Italia affronterà la Svizzera il 22 settembre e e la Svezia il 27.