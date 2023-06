Manchester United, contestazione dei tifosi: “Glazers out”

Il Manchester United ha presentato oggi la nuova maglia in un clima di contestazione dei tifosi. Alcuni esponenti della tifoseria dei Red Devils hanno bloccato l’ingresso al Megastore del club per protestare contro la famiglia Glazer. “Glazers out”, si legge in uno degli striscioni esposti dai tifosi che chiedono investimenti per rispondere al predominio dei ‘cugini’ del Manchester City, reduci dal Treble vinto. Intanto però il Manchester United fa registrare ricavi annuali da record fino a 640 milioni di sterline. I proprietari dello United, la famiglia Glazer, stanno valutando le offerte per il club del banchiere del Qatar Sheikh Jassim e di Sir Jim Ratcliffe, il fondatore della società chimica Ineos.