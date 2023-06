Sassuolo, Dionisi: “Frattesi è cresciuto ogni stagione”

“Frattesi? In queste due stagioni ha confermato quel che pensavamo di lui”. Lo ha detto a Sky il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi su Davide Frattesi, centrocampista neroverde oggetto del desiderio delle big italiane. Sui gol che può segnare a stagione: “Dipende con quanta continuità gioca, il sistema e le opportunità che si creano – spiega -. L’anno scorso giocavamo a due in mezzo e aveva qualche opportunità in meno rispetto a quelle che ha quest’anno. Davide è cresciuto ogni stagione. Questa è stata una stagione dove ha dimostrato ancora di più le sue qualità. Ha corsa e intensità”. Belle parole anche per Gianluca Scamacca, ex Sassuolo, ora al West Ham ma accostato a Roma e Milan: “Il tiro in porta, ha fisicità, tecnica e rapidità importante sono le sue doti migliori. Nasci con delle doti poi allenandole le puoi migliorare. La scorsa stagione avevo giocatori che calciavano in maniera diversa: lui e Berardi. Gli altri calciavano in maniera normale, loro due in maniera diversa”.