Manchester United, Antony non tornerà in squadra fino a nuovo avviso

In casa Manchester United è scoppiato il caso Antony, che è stato accusato di violenza domestica dalla sua ex compagna, per poi essere denunciato anche da altre due donne in Brasile. La società inglese ha già mostrato la propria posizione nei giorni scorsi e adesso ha annunciato che il giocatore non si allenerà fino a nuova comunicazione: “Il Manchester United riconosce le accuse mosse contro Antony. I giocatori che non hanno preso parte alle sfide delle nazionali torneranno ad allenarsi lunedì, tuttavia è stato concordato con Antony che ritarderà il suo rientro fino a nuovo avviso per affrontare le accuse. Come club condanniamo gli atti di violenza e gli abusi. Riconosciamo inoltre l’importanza di salvaguardare tutti coloro che sono coinvolti in questa situazione e l’impatto che queste accuse hanno su chi ha vissuto un abuso”.