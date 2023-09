Manchester City, Rodri: “Arabia Saudita? Servirebbe un controllo per evitare fuga di talenti”

Direttamente dal ritiro della Nazionale spagnola, il centrocampista del Manchester City Rodri ha commentato la migrazione di diversi talenti verso il campionato dell’Arabia Saudita: “In questo modo ci perde il calcio europeo. Chi va in Arabia Saudita è totalmente comprensibile per le offerte di denaro che vengono presentate, ma questo può essere un tema molto personale. A noi europei questa cosa non piace molto. Credo che ci possa essere un controllo per evitare la fuga di talenti. Non stanno andando lì solo giocatori a fine carriera, ma anche dei giovani. Ognuno ha la sua opinione, ma secondo me servono delle contromisure”.