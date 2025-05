Claudio Ranieri ha tenuto l’ultima conferenza stampa prepartita di Claudio Ranieri come allenatore della Roma, trovando anche il modo di parlare del suo successore… senza parlarne.

Si è tenuta oggi l’ultima conferenza stampa prepartita di Claudio Ranieri come allenatore della Roma. E il tecnico capitolino ha voluto lanciare un messaggio chiaro in merito al suo successore. “Io non penso a come lo accoglierà, ma quando andrà via credo che i tifosi saranno dispiaciuti. Questo, almeno, è quello che mi auguro”.

“Mi avete fatto i complimenti per la comunicazione… io non vi rispondo. Sono una anguilla”, ha poi scherzato con i giornalisti in sala stampa che gli fanno notare come sia sfuggito all’ennesima domanda sul prossimo tecnico.

Il bilancio della stagione

Poi ‘sir Claudio’ ha fatto un bilancio della sua nuova esperienza sulla panchina della Roma. “Sono molto soddisfatto di quello che sono riuscito a fare in sette mesi, ma c’è ancora tanto da lavorare e insieme. La strada tracciata, comunque, mi piace e mi ha dato soddisfazione”.

Ma ci sono ancora altri, gli ultimi, 90 minuti da giocare e un sogno Champions, per quanto difficile da realizzare, non impossibile. E a tal proposito, Ranieri non ha dubbi a chi gli chiede se, in caso di qualificazione, sia pronto a fare un regalo ai giocatori: “Sono loro che dovrebbero farlo a me…”.