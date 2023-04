Manchester United, Al Thani presenta la nuova offerta: 5 miliardi di sterline

Lo sceicco Jassim bin Hamad al-Thani è pronto a presentare la terza e ultima offerta per l’acquisto del Manchester United, pari a 5 miliardi di sterline però inferiore ancora di un miliardo rispetto alla richiesta fatta dai Glazer. Lo riporta il Guardian nella notte in cui scade il termine per le offerte. Lo sceicco qatariota vuole il 100% del club, ma al contempo non vuole spendere più del normale per il club. Il concorrente resta Jim Ratcliffe, miliardario proprietario della Ineos.