Masters 1000 Madrid 2023: Rune e Hurkacz faticano ma battono Bublik e Gasquet

Si sono conclusi tutti i match validi per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2023. Rune vince la battaglia con Bublik al tie break del terzo set, 6-1 4-6 7-6(9), dopo due ore di gioco. Dopo un primo set a senso unico, il tennista kazako, abituato ai soliti alti e bassi, inizia a giocare e da filo da torcere al numero 6 del tabellone. Bublik serve il 75% di prime palle e sfrutta l’unica chance di break concessa da Rune per prendersi il secondo set. Nel terzo set entrambi continuano a servire molto bene e si arriva al tie break senza palle break concesse. In un tie break estremamente equilibrato decide l’incontro un doppio fallo di Bublik sul 9-9, che consente al danese di chiudere il match. Rune non sbaglia e si guadagna un posto nel terzo turno, dove affronterà Davidovich Fokina, che si è sbarazzato di Ramos Vinolas in due set.

Avanti anche Hurkacz, che soffre più di Rune ma si salva al terzo set contro un ottimo Gasquet. 6-7(9) 6-4 7-5 il punteggio a favore della testa di serie numero 12, che si era trovato sotto di un break nel set decisivo. Sul 5-3 Hurkacz riesce a togliere il servizio al francese che accusa un altro passaggio a vuoto nel turno di battuta successivo perdendo un match che sembrava vinto. Il polacco al terzo turno affronterà Coric, che ha vinto 6-3 6-3 senza concedere palle break contro Gaston.