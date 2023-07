Milan, ipotesi prolungamento del contratto di Kjaer: il difensore potrebbe finire la carriera a Milano

Simon Kjaer potrebbe chiudere la carriera al Milan. Il difensore danese classe 1989, approdato a Milano sponda rossonera nel 2020, ha ancora un anno di contratto e in questa stagione comporrà il reparto dei difensori centrali insieme a Malick Thiaw, Pierre Kalulu e Fikayo Tomori. Ovviamente nelle gerarchie non è il titolare, ma è probabile che la sua esperienza gli consentirà di ritagliarsi il suo spazio e giocare diversi minuti.

Avendo compiuto 34 anni a marzo ed essendo reduce da un serio infortunio, però, è inevitabile che Kjaer pensi anche al futuro. Nella scorsa stagione, alla vigilia del derby in Champions League contro l’Inter, disse di voler finire la sua carriera al Milan, anche se “non a breve”. A questo punto, come riporta Milannews.it, non è da escludere che Kjaer rinnovi il contratto per un altro anno e magari decida di appendere gli scarpini al chiodo nella stagione 2024/2025, a 36 anni.