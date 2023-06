Manchester City, nuove accuse: finanziamenti dagli Emirati Arabi sotto forma di sponsorizzazioni fittizie

Manchester City ancora sotto accusa. A riportare la notizia è il Times, che cita un rapporto della Uefa risalente al 2020 e ottenuto dai produttori di un documentario a riguardo, ma che non ha mai visto la luce. Si parla di finanziamenti dagli Emirati Arabi sotto forma di sponsorizzazioni fittizie per circa 30 milioni di sterline tra il 2012 e il 2013.

L’organo di controllo finanziario della UEFA ha concluso che i pagamenti, che sarebbero dovuti arrivare dalla società di telecomunicazioni di proprietà degli Emirati Arabi Uniti Etisalat, erano in realtà “finanziamenti azionari camuffati”. Ha affermato che il denaro proveniva effettivamente dai proprietari della città di Abu Dhabi, il che rappresentava una violazione delle loro regole. Il City è stato giudicato colpevole di “gravi violazioni” del regolamento sul fair play finanziario dalla UEFA tra il 2012 e il 2016 e ha ricevuto una squalifica di due anni dalla Champions League. Tuttavia, hanno presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), che ha annullato il divieto e ridotto la multa di accompagnamento da 30 milioni di euro a 10 milioni di euro.

Tuttavia, l’anno scorso la Premier League ha annunciato di aver accusato i campioni di 115 reati, sostenendo di aver riportato in modo errato le loro finanze per un periodo di nove anni fino al 2018. Secondo The Times, che ha visto il rapporto trapelato, si pensa che i presunti pagamenti siano inclusi nelle accuse che il City ha detto che combatterà. A differenza della UEFA, e con una differenza potenzialmente significativa, il regolamento della Premier League prevede che nessuno dei presunti reati sarà prescritto.

Il rapporto aggiunge che in un’udienza disciplinare UEFA l’avvocato del City ha nominato la persona che ha pagato il denaro come Jaber Mohamed, affermando che “si occupava di fornire servizi finanziari e di intermediazione a entità commerciali negli Emirati Arabi Uniti”. La UEFA aggiunge nel rapporto che la “domanda ovvia” a cui “non è mai stata data risposta” è perché la società o i proprietari del club “avrebbero dovuto aver bisogno di assistenza finanziaria da parte di un broker per pagare le passività di sponsorizzazione di Etisalat”.

Il City ha detto che l’Etisalat ha rimborsato i soldi ai proprietari nel 2015, un’argomentazione respinta dalla UEFA. Il CAS ha affermato che i pagamenti non potevano essere punibili perché erano prescritti. Sia la Premier League che la UEFA stabiliscono che i proprietari sono limitati sulla quantità di fondi che possono iniettare. Secondo il Times, i realizzatori del film negano di essere finanziati da uno stato del Medio Oriente o da un’altra agenzia.