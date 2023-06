Under 21, Claudio Gentile: “Nicolato ha dei santi in paradiso. Il calcio azzurro è malato”

“Non ho nulla contro la persona ma Nicolato aveva già toppato un Europeo. Eppure è rimasto al suo posto, pronto a fallire ancora”. Così Claudio Gentile, in un’intervista al quotidiano Libero, si toglie qualche sassolino dalla scarpa mentre giudica l’Under 21 eliminata agli Europei di categoria. L’ex ct degli Azzurrini che nel 2004 vinsero gli Europei prosegue: “Avrà dei santi specialissimi in paradiso. Ai miei tempi le raccomandazioni valevano più dei meriti. Mi viene da pensare che dalle parti di via Allegri, a Roma, sia rimasto tutto uguale. Prima dell’Europeo avevo pensato: con questi nomi l’Under 21 è da primi posti. Ne resto convinto, era una nazionale molto forte”.

“Il flop dell’Under 21 sottolinea quanto sia malato il calcio azzurro. I giocatori sono nelle mani dei procuratori ed è questo il loro male – dice Gentile -. Vorrei capire perché hanno tali alti e bassi o perché mai un talentino come Kean si sia permesso di lasciare il ritiro dell’Under 21 prima di questi nefasti Europei… Da chi è stato consigliato? Io non ho mai avuto un procuratore. I procuratori rovinano il calcio. In Federazione mi sembra valgano di più le raccomandazione che i meriti effettivi delle persone”.

“È rimasto tutto come ai miei tempi – chiosa Gentile – quando venni fatto fuori dopo che avevo guidato l’Under 21 a vincere l’Europeo e a conquistare una storica medaglia alle Olimpiadi di Atene 2004. Per colpa di certe personcine all’interno della Federazione mi sono visto la carriera stroncata perché non abbassavo la testa. E non ascoltavo gli inviti di certi procuratori che volevano imporre i giocatori nelle convocazioni. L’ho pagata cara. Sono stato mandato via nel 2006 quando mi avevano fatto pensare che sarei stato il successore di Lippi. Alle Olimpiadi avevo schierato e fatto crescere sei giocatori poi diventati campioni del mondo due anni dopo, tra questi Pirlo, Gilardino, De Rossi e Barzagli. Qualche merito l’ho avuto, no?”.