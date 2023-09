Manchester City-Nottingham, Guardiola: “Match condizionato dall’arbitro, Rodri deve controllarsi”

Pep Guardiola non ha gradito l’arbitraggio in occasione della partita di Premier League 2023/2024 tra Manchester City e Nottingham, vinta 2-0 proprio dai Citizens: “Per 35 minuti è stata una gara perfetta, poi si è scatenato il caos. Ma non è né colpa nostra né dei nostri avversari, bensì dell’arbitro: è stato lui a cambiare l’andamento dell’incontro“. Il tecnico catalano si è poi soffermato sul rosso diretto ricevuto da Rodri: “All’intervallo avevo detto ai ragazzi di stare attenti, invece siamo caduti nella trappola. Mi auguro che a Rodri serva da lezione: deve imparare a controllarsi“.