Empoli-Inter, lunch match del quinto turno di Serie A 2023/2024, perde uno dei suoi protagonisti. Francesco Caputo non sarà infatti della partita a causa di un problema al polpaccio, che gli ha impedito di andare persino in panchina. Al suo posto partirà titolare il giovane Stiven Shpendi, classe 2003 arrivato in estate dal Cesena.