Probabili formazioni Bologna-Genoa, diciannovesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Bologna-Genoa, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La compagine felsinea è la grande rivelazione di questa stagione e non ha affatto intenzione di fermarsi, perché vuole continuare a coltivare il sogno europeo. La squadra ligure, dal suo canto, spera di portare a casa preziosi punti in ottica salvezza da un campo molto complicato. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di venerdì 5 gennaio, con la partita che sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Dazn. Ecco le possibili scelte dei due tecnici Thiago Motta e Alberto Gilardino.

BOLOGNA – Thiago Motta dovrebbe confermare gran parte della squadra che gli sta regalando grandi soddisfazioni. Figuriamoci Ferguson. Ndoye invece infortunato, spazio ad Orsolini. Moro si gioca una maglia con Aebischer ma è favorito.

GENOA – Gudmundsson titolare nel 3-5-2 di Gilardino, che potrebbe finalmente ritrovare Retegui a pieno regime. Messias è ancora acciaccato e dovrebbe partire soltanto dalla panchina.

Le probabili formazioni di Bologna-Genoa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee

Ballottaggi: Moro 55% – Aebischer 45%

Indisponibili: Soumaoro, Karlsson, Ndoye

Squalificati: –

Genoa (3-4-1-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani; Sabelli, Frendrup, Badelj, Vasquez; Malinovskyi; Ekuban, Gudmundsson

Ballottaggi: Ekuban 55% – Messias 45%

Indisponibili: Retegui (in dubbio), Messias (in dubbio)

Squalificati: –