Marocco, Cheddira: “Il mio cuore soffre per le vittime del terremoto”

L’attaccanta marocchino del Frosinone, ed ex Bari, Walid Cheddira, ha condiviso sui social la sua vicinanza ai connazionali coinvolti nel tragico terremoto che ha colpito il Marocco in queste ore. Ecco le sue parole: “Da questa notte tutto il Marocco attraversa un momento difficile. Il mio cuore soffre per il mio paese. Vivere questi momenti non è facile per tutti. Il nostro pensiero va a tutte le vittime e ai feriti, che Allah li benedica”.