Manchester City, Gundogan avvisa: “L’Inter non è in finale per caso, sa come si vincono trofei”

Il centrocampista del Manchester City, Ilkay Gundogan, nel corso di un’intervista concessa al sito ufficiale della Uefa, ha parlato dell’imminente finale di Champions League 2022/2023 contro l’Inter in programma sabato 10 giugno ad Istanbul: “I nostri avversari non sono arrivati fin qui per caso. Affrontiamo una squadra che ha grandi qualità, anche se non ha vinto il campionato. Sono i vincitori della Coppa nazionale e sanno come vincere i trofei, giocano in modo aggressivo”.