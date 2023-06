Beach Soccer, le azzurre battono la Svizzera: “Grandissimi valori”

La Nazionale femminile di Beach Soccer batte la Svizzera alla Beach Arena di Spiez Olivieri grazie al gol di Debora Naticchioni, arrivato a 4” dalla fine dell’incontro. Autorete di Gerstner, gol di Claudia Saggion e Taina Santos gli altri sigilli del poker azzurro. Gli occhi sono puntati ora sui Giochi Olimpici Europei di Cracovia (si giocherà in Polonia nel periodo 27 giugno-1° luglio e nel girone ci saranno Ucraina e Spagna). “Non solo le partite – le parole del Ct Emiliano Del Duca -, ma tutta la settimana di lavoro è stata perfetta. La prima gara è stata vinta più sotto l’aspetto di voglia e di grinta, mentre la seconda, a differenza di quello che racconta il tabellino, è stata in nostro controllo. Siamo contenti perché anche in virtù di assenze importanti, siamo riusciti a integrare bene 3-4 nuove giocatrici e il campo ha detto una cosa chiara: questa Italia ha grandissimi valori sotto tutti punti di vista, è una squadra che non molla mai, che ci crede fino alla fine. Queste ragazze sono l’esempio di cosa dovrebbe essere l’italianità su un campo di gioco”. Chiusa la doppia sfida in Svizzera, sarà poi tempo di pensare a Cracovia: “Affronteremo un girone duro, con l’Ucraina che è squadra simile alla Svizzera, ma più fisica e più tecnica e poi ci sarà la Spagna, campione d’Europa che lo scorso anno ci ha battuto. Daremo battaglia, come è nel nostro dna, cercando di conquistare una medaglia”, conclude Del Duca.