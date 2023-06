“Report” in onda lunedì 5 giugno su Rai 3: servizio su Stefano Bandecchi

Presidente della Ternana e Sindaco di Terni. Ma anche fondatore di un’università, con una radio e un canale televisivo. “Mister B”, ‘Stefano Bandecchi è il nuovo Berlusconi?’ è il servizio firmato Luca Bertazzoni con la collaborazione di Marzia Amico che andrà in onda su “Report” lunedì 5 giugno alle 21.20 su Rai 3. “L’inchiesta racconta la vicenda dell’università telematica Niccolò Cusano, di cui Bandecchi è fondatore e presidente del Consiglio di Amministrazione. La Guardia di Finanza ha sequestrato 20 milioni di euro all’ateneo per presunta evasione fiscale. L’università Niccolò Cusano avrebbe utilizzato i soldi provenienti dalle rette universitarie, e quindi esentasse, in attività prettamente commerciali: una di queste è la Ternana calcio. Partendo dalla ricostruzione dell’inchiesta della magistratura, il racconto si sviluppa analizzando il fenomeno delle università telematiche, una realtà sempre più consolidata in Italia, mostra il loro funzionamento e la loro nascita nel 2006, quando furono autorizzate dall’allora Ministro dell’Istruzione Letizia Moratti”, si legge sul sito della Rai.