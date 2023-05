Manchester City, Guardiola: “Vincere la Champions per essere ricordati”

“Dobbiamo vincere la Champions per essere ricordati. La Premier League è importante ma per raggiungere un altro livello devi vincere in Europa”. Con queste parole il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, è intervenuto dopo la vittoria per 1-0 contro il Chelsea, dopo la quale è partita la festa dei Citizens per la conquista della Premier.

“È un giorno da festeggiare con i fan e la famiglia. È fantastico – ha dichiarato De Bruyne -. La gente si aspetta che vinciamo spesso, lavoriamo ogni giorno per questo. I tifosi si sacrificano molto per noi. Sono qui da otto anni, questa è casa mia e i momenti fantastici continuano ad arrivare. Adesso dobbiamo prepararci per altre due partite”.

Infine Haaland, grande protagonista di questa splendida stagione del City: “È un sogno. Non so cosa dire. Sono molto felice. Questi sono ricordi che porterò con me per il resto della vita. È incredibile. Stagione d’esordio, 36 gol, trofeo della Premier League e altre due finali in arrivo. Non male”.