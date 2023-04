Manchester City, Guardiola: “Io mai esonerato? C’è un segreto: vinco le partite”

“Prima era difficile cacciare un allenatore, ora l’esonero è dietro l’angolo: se non ottieni risultati, sei a rischio. Io mai esonerato? Vi dirò il segreto: perché vinciamo le partite. Se non le vinciamo, verrò cacciato”. Lo ha detto l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, alla vigilia della sfida contro il Southampton: “Ogni squadra gioca per qualcosa, c’è una lotta importante per vincere la Premier e un’altra per restarci, ogni gara ha poi le sue caratteristiche e dovremo farci trovare pronti”.

E sul duello con l’Arsenal: “Non c’è alcun vantaggio, quando ci siamo giocati il titolo col Liverpool alle volte andavamo in campo prima e altre dopo, dobbiamo pensare a vincere le nostre partite. Se perdiamo punti, l’Arsenal sarà campione, se vinciamo, vinciamo, vinciamo, potremmo essere noi i campioni a fine stagione”