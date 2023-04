Atalanta, il 12 aprile amichevole fissata contro il Borgosesia

Il prossimo 12 aprile l’Atalanta tornerà in campo dopo la sfida contro il Bologna in programma per sabato 8 aprile. La squadra di Gasperini ha deciso infatti di dedicare il martedì per un’amichevole contro una squadra di Serie D del bergamasco. Chi sfiderà, infatti, Holjund e compagni sarà il Borgosesia, formazione che milita nel campionato di Serie D. La partita avrà inizio alle 15.00 e si svolgerà a porte aperte ma con una capienza limitata, fino all’esaurimento dei posti. Il match verrò giocato nel centro tecnico dell’Atalanta di Zingonia per un incontro che sarà importante per entrambe le squadre per testare le condizioni per il finale di stagione.